eBay Aktie News: eBay am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 104,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 104,71 USD. Bei 102,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 106'694 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 12,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 0,79 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,13 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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