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13.03.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Freitagabend fester

eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 91,67 USD zu.

eBay
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Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 91,67 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'100 Punkten tendiert. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 91,98 USD zu. Bei 90,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 671'397 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Abschläge von 35,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 18.02.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,05 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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