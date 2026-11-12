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12.11.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend mit Verlusten

eBay Aktie News: eBay am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 120,08 USD.

eBay
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Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 120,08 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'393 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 119,96 USD. Bei 122,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 320'478 eBay-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,74 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,38 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 1,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.21 Mrd. USD – ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 7,83 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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