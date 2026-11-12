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12.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 122,53 USD.
Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 122,53 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'335 Punkten notiert. Die eBay-Aktie sank bis auf 121,16 USD. Bei 122,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 90'280 eBay-Aktien.
Bei 127,74 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 4,26 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 57,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 USD belaufen. eBay veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.87 Mrd. USD umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 7,83 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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