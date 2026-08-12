eBay Aktie 956191 / US2786421030
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12.08.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 102,43 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 102,43 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'624 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 102,24 USD. Bei 104,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 399'607 eBay-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 31,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.14 Mrd. USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,13 USD je Aktie in den eBay-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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