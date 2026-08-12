eBay Aktie 956191 / US2786421030
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12.08.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 104,02 USD nach.
Die eBay-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 104,02 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'621 Punkten realisiert. Bei 103,80 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 104,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 118'999 eBay-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 12,81 Prozent niedriger. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 24,99 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,13 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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