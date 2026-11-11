eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Mittwochabend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 122,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'535 Punkten notiert. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,20 USD nach. Bei 123,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 330'306 eBay-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,74 USD. Dieser Kurs wurde am 06.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 3,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 36,53 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.21 Mrd. USD ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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