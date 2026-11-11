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11.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von eBay
Die Aktie von eBay gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 123,12 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 123,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'370 Punkten notiert. Bei 122,20 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,37 USD. Bisher wurden heute 114'848 eBay-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 127,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 57,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,24 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.21 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,28 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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