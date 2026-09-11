eBay Aktie News: eBay am Abend höher

Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 107,18 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'373 Punkten tendiert. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,27 USD an. Mit einem Wert von 105,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 252'395 eBay-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 11,31 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 37,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 3.14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2.74 Mrd. USD umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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