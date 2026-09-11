eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 105,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'397 Punkten steht. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,20 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 91'688 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,20 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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