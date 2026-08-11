eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend im Minus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 107,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'414 Punkten steht. Die eBay-Aktie sank bis auf 105,82 USD. Bei 107,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 295'822 eBay-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 11,37 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,13 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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