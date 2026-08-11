eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 106,35 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'587 Punkten notiert. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 106,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 115'324 eBay-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 10,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,16 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,13 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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