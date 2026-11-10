eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend freundlich

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 123,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'984 Punkten tendiert. Bei 124,31 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 385'785 eBay-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 127,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 36,59 Prozent wieder erreichen.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 USD ausgeschüttet werden. eBay gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen