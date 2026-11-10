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10.11.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von eBay. Zuletzt konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 123,06 USD.
Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 123,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'984 Punkten tendiert. Bei 124,31 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 385'785 eBay-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 127,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 36,59 Prozent wieder erreichen.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 USD ausgeschüttet werden. eBay gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,28 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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