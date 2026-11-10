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10.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 121,72 USD zu.
Das Papier von eBay konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 121,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'168 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 122,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,33 USD. Zuletzt wechselten 118'774 eBay-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 127,74 USD. 4,95 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,89 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 USD. eBay liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD gegenüber 1,35 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.21 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,28 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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