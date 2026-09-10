eBay Aktie News: eBay am Abend gesucht

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 105,28 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'085 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 106,00 USD. Bei 103,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 310'647 Aktien.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,88 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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