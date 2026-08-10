eBay Aktie News: eBay fällt am Montagabend

Die eBay-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 108,93 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'573 Punkten steht. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,60 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 492'611 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 9,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Mit Abgaben von 28,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.14 Mrd. USD im Vergleich zu 2.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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