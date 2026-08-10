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10.08.2026 16:29:00

eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag schwächer

eBay Aktie News: eBay tendiert am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 106,76 USD.

eBay
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 106,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'698 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 106,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 220'080 eBay-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 119,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 10,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,91 Prozent.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 6,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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