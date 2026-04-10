eBay Aktie News: eBay tendiert am Abend tiefer

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 94,61 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 22'893 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 94,35 USD. Mit einem Wert von 95,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 265'240 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,77 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 18.02.2026. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2.98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.60 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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