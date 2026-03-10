eBay Aktie News: eBay am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 91,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'718 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 90,31 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 92,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 694'500 Stück.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 35,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 USD. eBay liess sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2.98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2026 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

