eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 121,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'209 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 120,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,30 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299'217 Stück gehandelt.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,74 USD an. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 4,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 56,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 28.10.2026. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,28 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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