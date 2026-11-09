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09.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 122,66 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'162 Punkten steht. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,63 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 69'231 eBay-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,74 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Mit einem Zuwachs von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 57,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 USD belaufen. eBay liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3.21 Mrd. USD gegenüber 2.87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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