eBay Aktie News: eBay verbilligt sich am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 111,74 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'312 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 111,41 USD. Bei 112,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 57'470 eBay-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 6,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Abschläge von 30,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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