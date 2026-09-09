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09.09.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay gewinnt am Abend an Fahrt

eBay Aktie News: eBay gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von eBay. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

eBay
83.76 CHF -0.46%
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Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 104,98 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'259 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 105,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 645'437 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,65 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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