eBay Aktie News: eBay am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 102,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'293 Punkten notiert. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,45 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 127'630 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 USD. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,79 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht