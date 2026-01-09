eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.01.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay verzeichnet am Abend kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von eBay. Anleger zeigten sich zuletzt bei der eBay-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 90,97 USD.
Mit einem Wert von 90,97 USD bewegte sich die eBay-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'700 Punkten steht. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,73 USD zu. Bei 90,13 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,75 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308'071 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,44 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024. eBay veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Nachrichten zu eBay Inc.
|
20:27
|eBay Aktie News: eBay verzeichnet am Abend kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
08.01.26
|eBay Aktie News: eBay tendiert am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht stärker ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht.