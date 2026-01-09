eBay Aktie News: eBay verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 90,97 USD bewegte sich die eBay-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'700 Punkten steht. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,73 USD zu. Bei 90,13 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,75 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308'071 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,44 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024. eBay veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.

