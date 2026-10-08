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08.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend im Plus

eBay Aktie News: eBay am Abend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 110,70 USD nach oben.

eBay
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Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 110,70 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'206 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die eBay-Aktie bis auf 110,72 USD. Bei 108,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 233'765 eBay-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,77 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,51 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent auf 3.14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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