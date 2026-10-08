eBay Aktie News: Anleger greifen bei eBay am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 108,36 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'463 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 108,52 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 108,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 51'695 Aktien.

Bei 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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