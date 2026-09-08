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08.09.2026 16:29:00

eBay Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von eBay

eBay Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von eBay

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 100,41 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 100,41 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'381 Punkten liegt. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,27 USD ab. Bei 102,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152'624 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 18,82 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 28,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,16 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 3.14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2.74 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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