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08.04.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 96,65 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 20:26 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'633 Punkten notiert. Bei 98,42 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 98,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 647'451 Stück.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 4,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 39,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Am 18.02.2026 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2.98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,68 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,05 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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