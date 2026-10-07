eBay Aktie News: eBay am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 107,89 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'412 Punkten notiert. Die eBay-Aktie legte bis auf 108,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,76 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 81'701 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 3.14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2.74 Mrd. USD umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2026 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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