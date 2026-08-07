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07.08.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Freitagabend stärker

eBay Aktie News: eBay am Freitagabend stärker

Die Aktie von eBay zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 112,22 USD.

eBay
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Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 112,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'579 Punkten notiert. Die eBay-Aktie legte bis auf 115,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 111,57 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 514'021 eBay-Aktien.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 5,94 Prozent niedriger. Bei 78,03 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,47 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3.13 Mrd. USD gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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