eBay Aktie News: eBay am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 114,41 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'624 Punkten tendiert. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134'719 eBay-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 31,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.13 Mrd. USD – ein Plus von 14,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,11 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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