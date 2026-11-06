eBay Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von eBay

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 121,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'650 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die eBay-Aktie bis auf 121,35 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 121,66 USD. Zuletzt wechselten 297'043 eBay-Aktien den Besitzer.

Bei 127,74 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,92 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 USD. eBay gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,28 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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