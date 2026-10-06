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06.10.2026 20:27:13

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Minus

eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 106,07 USD.

eBay
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Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 106,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'647 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,74 USD aus. Mit einem Wert von 106,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210'878 eBay-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,31 USD) erklomm das Papier am 21.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,48 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,44 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 1,16 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2.74 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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