eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die eBay-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 105,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'661 Punkten liegt. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,10 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'123 eBay-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,42 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,82 Prozent.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.14 Mrd. USD gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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