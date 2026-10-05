eBay Aktie 956191 / US2786421030
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05.10.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 107,15 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 107,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'392 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 107,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,44 USD. Zuletzt wechselten 60'934 eBay-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,31 USD) erklomm das Papier am 21.05.2026. 11,34 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,03 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 37,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 USD. Am 05.08.2026 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD in den Büchern standen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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