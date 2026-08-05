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05.08.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Verlusten

eBay Aktie News: eBay am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 107,27 USD abwärts.

eBay
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Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 107,27 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'456 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die eBay-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,46 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 521'965 eBay-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,31 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 10,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Mit einem Kursverlust von 27,25 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,16 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 USD. Am 29.04.2026 äusserte sich eBay zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
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