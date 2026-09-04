eBay Aktie News: eBay am Freitagabend mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,0 Prozent auf 103,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'475 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 103,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 275'467 eBay-Aktien.

Bei einem Wert von 119,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 14,95 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,03 USD am 18.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,14 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient