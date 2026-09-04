eBay Aktie News: eBay büsst am Freitagnachmittag ein

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 103,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'545 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 103,63 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,18 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 114'590 Aktien.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (78,03 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2025 mit 1,16 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient