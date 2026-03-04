Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 20:27:13

eBay Aktie News: eBay macht am Mittwochabend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 90,89 USD.

Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 90,89 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'876 Punkten notiert. Bei 91,50 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 89,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 625'294 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 11,29 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. eBay veröffentlichte am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2.98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

