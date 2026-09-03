eBay Aktie News: eBay am Abend im Minusbereich

Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 105,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'632 Punkten notiert. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 105,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,45 USD. Zuletzt wechselten 357'876 eBay-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 78,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 26,17 Prozent sinken.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.14 Mrd. USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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