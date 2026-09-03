eBay Aktie News: eBay am Nachmittag freundlich

Das Papier von eBay legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 107,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'450 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 109,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,45 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 81'104 Aktien.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 10,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,03 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 27,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,16 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 USD. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,14 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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