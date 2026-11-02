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02.11.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay gewinnt am Montagabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 122,12 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 122,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 123,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,63 USD. Zuletzt wechselten 405'407 eBay-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 124,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 1,99 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 USD aus. Am 28.10.2026 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.87 Mrd. USD umgesetzt.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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