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02.11.2026 16:29:00
eBay Aktie News: eBay am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 123,24 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 123,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'783 Punkten steht. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 123,31 USD. Bei 121,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 191'767 eBay-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 124,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (78,03 USD). Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 57,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,16 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD gegenüber 1,35 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 3.21 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.87 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,27 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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