eBay Aktie News: eBay am Abend mit Aufschlag

Die eBay-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 106,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'161 Punkten tendiert. Bei 108,26 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 106,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 213'950 eBay-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 26,84 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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