eBay Aktie 956191 / US2786421030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von eBay zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 106,65 USD.
Die eBay-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 106,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'161 Punkten tendiert. Bei 108,26 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 106,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 213'950 eBay-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 119,31 USD erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Bei einem Wert von 78,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 26,84 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,79 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.74 Mrd. USD umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
02.10.26
|eBay Aktie News: eBay am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.