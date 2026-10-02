eBay Aktie News: eBay am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 107,12 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'346 Punkten notiert. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,26 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,82 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'539 Stück gehandelt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 119,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,38 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 78,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,14 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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