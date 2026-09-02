eBay Aktie News: eBay am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 106,58 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'217 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die eBay-Aktie sogar auf 108,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 379'317 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,31 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 11,94 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 78,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 26,79 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eBay am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,14 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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