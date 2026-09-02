eBay Aktie News: eBay am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Bei der eBay-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 104,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'211 Punkten steht. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 106,22 USD. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 104,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,64 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 75'202 eBay-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 119,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 78,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 25,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,16 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 USD belaufen. eBay liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 3.14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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