eBay Aktie News: eBay gibt am Dienstagabend ab

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 108,22 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'066 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 107,87 USD. Bei 111,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 548'881 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 119,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 10,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,84 USD am 27.06.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eBay liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2.58 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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