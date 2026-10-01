eBay Aktie News: eBay am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 105,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'918 Punkten notiert. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 104,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 282'685 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,31 USD) erklomm das Papier am 21.05.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,70 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,03 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 26,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,16 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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